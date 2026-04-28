TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de 31. haftanın ardından disiplin sevklerini açıkladı. Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı derbide kırmızı kart gören kaleci Ederson, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Brezilyalı file bekçisi, hakeme yönelik sözleri ve oyundan çıkarken sergilediği davranışlardan ötürü 'hakaret' ve 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi. TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." KAÇ MAÇ CEZA ALACAK? 'Hakaret' nedeniyle 41. maddeden, 'sportmenliğe aykırı hareket' sebebiyle ise 36. maddeden disiplin kuruluna sevk edilen Ederson'un alabileceği cezalar da belli oldu. İşte Futbol Disiplin Talimatı'na göre; Ederson'u bekleyen cezalar: 36. MADDE: "İhlalin TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde; (a) Futbolculara 3 ila 6 müsabakadan men cezası" 41. MADDE: "Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası"

