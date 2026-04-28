Şampiyonluğa havlu atan Fenerbahçe’de gündem bitmiyor. Tedesco ile yollar ayrılırken, olağanüstü seçimli genel kurulda 6-7 Haziran’da yapılacak. Gelecek sezonun kadro planlaması ise henüz belirsizliğini koruyor.

Derbide yaptıklarıyla taraftarın 1 numaralı hedefi haline gelen Ederson ise ayrılık için yönetimden skandal bir talepte bulundu. İngiliz basınından TransferFeed'in haberine göre, Brezilyalı eldiven, önümüzdeki iki sezonu kapsayan sözleşmesinin erken feshi için 22 milyon Euro talep ederek Fenerbahçe ile anlaşmazlık yaşıyor. Öte yandan 32 yaşındaki file bekçisine Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in yüksek mali şartlarda sözleşme sunabileceği öne sürüldü.

TAZMİNATININ HEPSİNİ İSTİYOR

Ancak Ederson'un yine de olası bir transfer öncesinde, Fenerbahçe’den mümkün olan en yüksek maddi tazminatı almak istediği ifade edildi. Sezon başında 11 milyon Euro bedelle Manchester City'den sarı-lacivertli takıma transfer olan Ederson, burada çıktığı 35 maçta 35 gol yedi.