Yunan mitolojisinin en dikkat çekici figürlerinden olan ve antik çağlarda Karadeniz kıyılarında yaşadıkları rivayet edilen savaşçı Amazon kadınlarına dair yeni bulgular, Samsun’un Terme ilçesini ilgi odağı haline getirdi. Yürütülen arkeolojik çalışmalar efsanelerin tarihsel gerçekliğini desteklerken, bölgeye yönelik turistik ilgi de artış gösteriyor.

ARKEOLOJİK KAZILAR DA EFSANEYİ DOĞRULUYOR

Uzun yıllar boyunca sadece mitolojik bir anlatı olarak kabul edilen Amazon kadınlarının, Türkiye topraklarında, özellikle Terme ve çevresinde yurt edindiklerine dair somut verilere ulaşıldı. Bölgede gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda elde edilen bulgular, savaşçı kadın topluluklarının bu bölgede yaşam sürdüğüne dair tezleri güçlendirdi. At üstündeki ustalıkları ve savaş meydanlarındaki yetenekleriyle bilinen bu kadınların, antik dünyanın en etkili güçlerinden biri olduğu ifade edildi.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Bu efsaneyi yaşatmak ve bölgenin tarihi dokusunu tanıtmak amacıyla kurulan "Amazon Köyü", yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Köyde yer alan temsili heykeller, savaş ekipmanları ve Amazonların günlük yaşamını yansıtan müze, ziyaretçilere tarihsel bir yolculuk sunuyor. Truva Savaşı gibi tarihin akışını değiştiren olaylarda yer aldıkları bilinen bu savaşçıların mirası, Samsun turizminin yeni simgesi haline gelmiş durumda.

SAVAŞÇI BİR TOPLUMUN MİRASI

Mitolojik metinlerde Yunanlılar için büyük bir tehdit oluşturduğu ve ölümcül savaş becerilerine sahip olduğu anlatılan Amazon kadınları, Terme'deki varlıklarıyla bölge tarihine farklı bir boyut kazandırıyor. Uzmanlar, devam eden kazıların bu topluluğun yaşam tarzı ve yerleşim alanları hakkında daha derin bilgiler sunacağını öngörüyor.