Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

U21 Milli Takımımızın teknik direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan maçında bir anda yere yığıldı. Ambulans sahanın içine girdi ve oyun durdu.

Demir Ege Tıknaz'ın kırmızı kartı sonrası başını yere vurarak kısa süreli baygınlık geçirdi. Ambulans sahaya girdi, sağlık ekipleri müdahale etti. Mücadelenin hakemi, müdahale sırasında oyuncuları soyunma odasına yolladı.

Sağlık ekibi, hastaneye kaldırılan Egemen Korkmaz'ın bilincinin açık olduğunu ve durumunun şimdilik ciddi olmadığı aktardı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ümit Millî Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır. Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."