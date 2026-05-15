Gıda uzmanları ve beslenme kaynakları, genellikle atık olarak görülen veya evcil hayvan maması olarak değerlendirilen tavuk ayaklarının, insan sağlığı ve yemeklerin besin değeri üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Yayımlanan verilere göre, tavuk ayakları ekonomik bir ürün olmasının yanı sıra içerdiği yoğun kolajen ve jelatin sayesinde mutfakta stratejik bir öneme sahip. Uzun süre haşlandığında açığa çıkan bileşenler, yemeklerin kıvamını ve biyolojik değerini doğrudan etkiliyor.

EKLEM VE CİLT SAĞLIĞI İÇİN DOĞAL BİR KAYNAK

Uzmanlar, tavuk ayaklarının cilt, tendon, bağ ve kıkırdak yapısında temel rol oynayan kolajen proteini bakımından oldukça zengin olduğunu belirtiyor. Pişirme işlemi sırasında bu kolajen kısmen jelatine dönüşerek et suyuna kadifemsi bir doku kazandırırken, vücudun bağ dokusunu onarması için gerekli olan amino asitleri sağlıyor.

MUTFAKTA BU ŞEKİLDE KULLANABİLİRSİNİZ

Tavuk ayakları; et suları, sebze çorbaları, soğuk jöleli et yemekleri (aspik) ve soslarda doğal bir kıvam artırıcı olarak kullanılabiliyor. İyice temizlenen ve pençelerinden arındırılan ayaklar, kısık ateşte 2-3 saat boyunca kaynatılıyor. En iyi sonuç için havuç, kereviz, pırasa, defne yaprağı ve karabiber ile birleştirilmesi tavsiye ediliyor. Klasik çorbaların yanı sıra Asya mutfağında soya sosu, zencefil ve sarımsak ile pişirilerek ayrı bir yemek olarak da tüketiliyor.

TÜKETMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tavuk ayaklarının kullanımıyla ilgili sağlık profesyonelleri belirli uyarılarda bulunuyor. Satın alınan ürünlerin sarı deri kalıntılarından tamamen arındırılması ve titizlikle yıkanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları, gut veya ürik asit sorunu olan kişilerin, bu gıdayı tüketirken yağ ve tuz dengesine dikkat etmeleri gerektiği hatırlatıldı.