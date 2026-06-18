Fast Company Türkiye tarafından, Hepsiburada'nın ana sponsorluğunda ve Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) iş birliğiyle düzenlenen Perakende Buluşması'26'da perakende sektörünün mevcut durumu ve geleceği ele alındı.

Zirvede konuşan Karaca Grubu Kurucusu Arif Karaca, yarım asrı aşan şirket yolculuğunu ve Türkiye'de marka oluşturmanın önündeki zorlukları değerlendirdi.

Ekonomim'de yer alan habere göre Karaca, şirketin 53 yıl önce Malatya'dan İstanbul'a göç eden ailesi tarafından sınırlı imkanlarla kurulduğunu belirterek, Süleymaniye'de 30 metrekarelik bir dükkanda başlayan ticaret serüveninin bugün dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren 500 mağazalık bir yapıya dönüştüğünü söyledi.

Büyüme sürecinde birçok ülkeyle ticaret yaptıklarını ve zaman zaman ciddi finansal zorluklarla karşılaştıklarını ifade eden Karaca, şirketin geçmişte birkaç kez iflasın eşiğine kadar geldiğini dile getirdi.

"DEVLET ELİ PARANIZIN YARISINI ALIYOR"

Türkiye ekonomisinin sık sık krizlerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Karaca, "Birkaç defa da batmanın eşiğine geldik. Türkiye’de krizlerin sonu gelmiyor. Maşallah peşi peşine krizler yaşıyoruz. 8-10 senede bir geliyor. Neticede biz çekle senetle malı satıyoruz. Ürünü dolarla, euro ile alıp getiriyor, çekle senetle satıyorsunuz.

Çeki senedi kasaya koyuyorsunuz sonra bir gün kalkıyorsunuz yüzde bilmem kaç devalüasyon olmuş. Ondan sonra sermayemiz yarıya inmiş. Türkiye’de biz global markalar çıkaramıyoruz. Çünkü sermaye birikmiyor. Neticede devlet eli ile cebinizdeki, kasanızdaki paralar yarı yarıya alınıyor. Sermaye birikmeyince marka da çıkmıyor" ifadelerini kullandı.