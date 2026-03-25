Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan, FDA onaylı tesislerinde yılda yaklaşık 300 milyon kutu ilaç üretme kapasitesine sahip Sanovel'in çoğunluk hisseleri, Londra merkezli yatırım fonu Afendis Capital Management'a satıldı.

Portföyünde Lansor, Majezik, Ator, Neruda, Cempes ve Selectra gibi popüler ilaçları barındıran şirket, Türkiye'de ilaç sanayinin en önde gelen firmaları arasında gösteriliyordu.

KARDEŞLERİN MİRAS KAVGASI SATIŞ SÜRECİNİ BAŞLATTI

Şirketin kurucusu Erol Toksöz 2012 yılında, eşi Sebahat Toksöz ise 2021 yılında hayatlarını kaybederken, vefatların ardından kardeşler Zafer Toksöz ile Ahmet Toksöz yüz milyonlarca dolar değerindeki mirasın paylaşımında sorunlar yaşadı.

Şirketlerin ve taşınmazların devri konusunda anlaşmaya varamayan kardeşler davalık olurken, iki kardeş arasında yaşanan gerginlik şirketin yönetim sürecinde de başarısızlığa neden oldu.

Daha küçük ölçekli ilaç şirketleri için Zafer Toksöz'ün geçtiğimiz yıllarda konkordato talebinde bulunduğu ve iflas sürecine sürüklendiği bilinirken, tartışmalı sürecin ardından Toksöz Grup'un amiral gemisi Sanovel'in çoğunluk hisseleri resmen yabancılara satılmış oldu.



"YOK PAHASINA YABANCILARA KAPTIRDIK"

2020 yılında şirketin yüzde 30'u 200 milyon dolar karşılığında uluslararası yatırımcıların bulunduğu bir konsorsiyuma devredilirken, bu hafta ise şirketin çoğunluk hisseleri henüz açıklanmayan bir bedel ile Afendis Capital Management'a satıldı.

Şirketin eski ortağı Zafer Toksöz, ağabeyi Ahmet Toksöz'ün gerçekleştirdiği satış işlemine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi:





“Bugün itibarıyla Sanovel İlaç daki yönetim kurulu üyeliğim sona ermiştir

Daha önce hissemi de satmış olduğumdan dolayı artık herhangi bir bağım kalmamıştır

Bunca yıldır emeğimi alın terimi esirgemeden , durmadan çalışmama rağmen rağmen, üstüme düşeni fazlası ile sorumluluk almama rağmen ; bugün yarım yüzyıla yakın bir sürede oluşmuş mükemmel bir değeri maalesef yabancıların eline yok pahasına kaptırmış bulunmaktayız

Türkiye de neden üçüncü nesile bu tip şirketlerin kalmadığına örnek olarak hep uzmanlar kurumsallaşamamaktan bahseder. Oysa son beş senedir kurumsallaşamamış bir firma nasıl oldu da profesyonellerin elinde değerini korumayı başardı, bu da bir örnek olarak tarihe not düşülsün

Aile fertlerinin hırsa kapılarak, hakkından daha fazlasına elde etme rüyası ile yapılan yanlışlar ; bugün gösterdi ki sorun kurumsallaşmada değil miras hukuğunda; trust, foundation gibi yapıların uygulansa bile , ölüm sonrası kolaylıkla hukuki süreçler ile tıkanması veya bozulması, başka hırsları olan kişilerin bilgi becerileri yetmediğinde etraflarındaki pirhanaların eline düşmesine yol açmaktadır

Kumdan altın yaratan bir neslin kurduğu bu değerler çarçur olurken, maalesef kurucuların mezarda kemiklerinin sızlamasına yol açar, böyle de devam eder gider

Toksözlerin ilaç dan çıkma vakti gelmiş demek ki , ne yapalım !

Takdiri ilahi böyleymiş , bakalım daha neler gösterecek hayat”

250 MİLYON DOLARLIK MİRASI BÖLÜŞEMEDİLER



Küçük kardeş Zafer Toksöz, ağabeyi Ahmet Toksöz'ü annesinin mirasından daha fazla pay alabilmek için varlıkların paylaşımı konusunda zorluk çıkarmakla suçlamış, kardeşlerin davalık olmasının ardından anne Sebahat Toksöz'ün 250 milyon dolar değerindeki mirası ortaya çıkmıştı.



Olaylı mirasta, anne Sebahat Toksöz’ün, İsviçre bankalarında bulunan 32 milyon dolar para, İstinye’de 100 milyon dolarlık gayrimenkul, Zorlu Center’da bulunan 100 milyon TL’lik lüks daire, 100 milyon dolara satışa konulan 260 yıllık Saffet Paşa Yalısı, kendisinden geriye kalan varlıklar arasında yer alıyor.