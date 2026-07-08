CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Davası'nı takip ettiği Silivri'den açıklamalarda bulunuyor.

"- Bu cezaevine konan ve o günden bugüne 16 aydır cezaevinde tutuklu olan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapmaya başlayacağı gündü bugün. Hep birlikte Silivri Cezaevi içindeki özel yapılmış salondaydık. Siz 9 Mart tarihinden itibaren kesintisiz bu duruşmayı izliyorsunuz. Tarihi kayda geçiriyorsunuz. Vatandaşlarımızın olan biteni öğrenmesine katkı sağlıyorsunuz.

- Hepimiz şahidiz ki, ilk günden beri İmamoğlu ilk savunmayı ben yapayım diyor. Mesele bu insanlarla ilgili değil diyor. Burada 400'ün üzerinde kişiyi yargılıyorsunuz bu insanlarla kimsenin bir meselesi yok. mesele benim, hedef benim. Ben bu ülkenin bir sonraki Cumhurbaşkanıyım ve bugünkü Cumhurbaşkanı, benim, partimin onu bir kez daha yenmesine engel olmak için bana ve partime darbe yapıyor. Onun için bırakın bu masum insanlarla uğraşmayı dedi. Mesele benimle onun arasında dedi hepiniz duydunuz. Allah şahittir ki o günden beri mahkeme başkanı İmamoğlu'na savunma yaptırmamak için elinden ne geliyorsa onu yaptı.

- Bir süre sonra bazı kalıplar geliştirdi. Ekrem Bey zaten savunma sıranız gelince yanıt vereceksiniz dediler. Duydunuz şahitsiniz. Sona doğru gelince birden mahkeme başkanı ben bu mahkemeyi Nisan sonunda bitecek diye öngörürken, 9 Mart'ta başlayan mahkemeyi 9 Temmuz'da bitireceğim dedi. Neye göre bitireceksin. Söylemem işte. 9'unda tüm sanıkların sorguları bitmiş olacak dedi. Bu noktaya geldi bugün saat 14.00 14.30 yarım gün var yarın da tutukluluk incelemen var. 143 eylemle suçlanıyor. Örgütün başı olunca her eylemden o da suçlanıyor. Bu eylemlerle ilgili bir şeyler söylemesi kendini savunması lazım. Bütüne ilişkin bir savunma yapması lazım. Diyor ki Ekrem Başkan "Eğer savunmaya başlayacaksam ve savunmamı kesmeyeceksen 3-4 gün gibi bir sürede tüm savunmamı bitirebilirim." O diyor ki "Yarın akşam hepsi bitmiş olacak. Senin savunman bitecek, avukat savunması bitecek. 5-6 saatte 143 eylemi ve işin bütününü yöneltilen suçlamaları yanıtlayacaksın".

- Değerli basın mensupları, en evrensel kuraldır. Savunma hakkı kısıtlanamaz. Bunu bilmeyen kimse yok ama içerideki Başkan ya da ona bu talimatı veren dışında.

- Arkadaşlar 12 Eylül yargısı DİSK ana davasında 109 gün savunma yapıldı. Fehmi Işıklar yedi gün aralıksız savunma yaptı 12 Eylül rejimi mahkemesine. Bütün darbeler kötüdür, o dönemdeki mahkemeler göstermeliktir ve onlar bunu yaptı.

- FETÖ yargı diyoruz ya, buradaydık biz, şahitlik ettik. Alpaslan Aslan, Danıştay katili 76 saat savunma yaptı. FETÖ yargısı dedi ki "Savunma hakkı kısıtlanamaz" Alpaslan Aslan'a 76 saat tahammül etti FETÖ yargısı, Erdoğan yargısı 16 aydır TRT'si ile yandaş kanalları ile yalan bilgi notları ile haysiyet cellatlığı yaptığı Ekrem İmamoğlu'na bu devletin Alpaslan Aslan'a savunma imkanı var ama senin süren 6 saat dedi."