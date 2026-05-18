İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, Ekrem İmamoğlu’nun avukatları tarafından yapılan istinaf başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, İmamoğlu'nun yargılama sürecine ilişkin duruşma yapılması talebini yerinde bulmayarak incelemesini dosya üzerinden gerçekleştirdi ve başvurunun reddine karar verdi.

Söz konusu istinaf başvurusunda, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin 23 Ocak 2026 tarihli kararının hukuka aykırı olduğu savunularak iptali istenmişti. İmamoğlu'nun müdafileri, dava konusu işlemin açık bir yetki gaspı barındırdığını savunmuştu.

Başvuru dilekçesinde; kararın yetkili ve görevli olan Fakülte Yönetim Kurulu yerine usulsüz bir şekilde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alındığı belirtilmişti. Ayrıca, Üniversite Yönetim Kurulu'nun İşletme Fakültesi Dekanı yer almaksızın toplanıp karar üretmesinin de hukuka aykırılık teşkil ettiği iddia edilerek, yerel mahkeme kararının kaldırılması ve esastan yeni bir hüküm kurulması talep edilmişti. Ancak üst mahkeme bu iddiaları haksız bularak alt mahkemenin kararını onadı.