Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kayınpederi Fehmi Kaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla Trabzon'da eşinin mezarını ziyaret etti. Kaya, eşinin mezarının başında oğulları Cevat ve Ali Kaya’nın tutuklanmalarına tepki gösterdi. Kaya, şunları söyledi:

"Benim çocuklarımın hiçbir suçu olmadan cezaevine atıldı. Bu çocuklarımın zaten anneleri yok. Bir baba olarak ben kaldım fakat herkes annesi, babası, çocuklarıyla beraber bir arada bayramlaştılar, bayramlarını kutladılar ama ben kimsesiz kaldım. Benim çocuklarım nerede? Benim çocuklarım cezaevinde. Benim çocuklarım hayatında cezaevini görmüş değildir. Ben de görmedim, babam görmedi, annem de görmedi. Çocuklarımın suçu olmadığı halde bu mübarek bayramda cezaevinde olmaları..."

"BU ADAMLAR ÖLÜMDEN KORKMUYOR MU?"

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra suçlandığını ve tutuklandığını kaydeden Kaya, şöyle devam etti:

"Şimdi Ekrem İmamoğlu'na karşı bunun arkasında kim var? Dilek benim kızım, ağabeyleri var, onları da suçsuz yere aldılar, cezaevine attılar. Peki bu Allah'a reva mıdır? Bu yapılacak iş midir? Bu günah değil midir? Bunun hesabını Allah onlara sormayacak mı? Soracak.

Benim oğullarım Cemal Kaya, Ali Kaya, Dilek Hanım'ın ağabeyi olabilir, kardeş olabilir. Ekrem İmamoğlu, benim damadım olabilir. Bu bir suç mudur? Bu suç mudur? Eğer bu suç ise tamam yaptıkları doğrudur ama eğer suç değilse bunun vebalinin altından nasıl kalkacaklar? Nasıl Cenab-ı Allah'a hesap verecekler? Bu adamlar ölümden korkmuyor mu?"