Ekvador’un güneyinde meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak nehre düşmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Azuay eyaletindeki Cuenca-Molleturo kara yolunda ilerleyen eyaletler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle bariyerleri aşarak yoldan çıktı.

KAZA SONRASI ALEV ALDI

El Chorro Köprüsü mevkisinde sığ bir nehre düşen otobüs, çarpmanın şiddetiyle alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, kazanın bilançosu Cuenca İtfaiyesi tarafından açıklandı. İlk belirlemelere göre olay yerinde 11 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

CAN KAYBI ARTABİLİR

Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere taşınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. Yetkililer, kritik durumdaki yolcular nedeniyle can kaybı sayısının yükselmesinden endişe edildiğini belirtti. Kazanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla adli makamlarca geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.