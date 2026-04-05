Ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu kez yarışmaya katılan ismin çarpıcı hayat hikâyesiyle gündeme geldi. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında ortaya çıkan detaya göre; fenomen Taha Yaman Kılınak, daha önce Ekvador’da yaşadığı korku dolu anları ilk kez bu kadar açık şekilde anlattı.

''HAYATIMIN EN KARA GÜNÜ''

Programda arkadaşıyla birlikte yarışmaya katılan Kılınak, Ekvador’da karteller tarafından kaçırıldığını belirterek o anları “Hayatımın en kara günüydü” sözleriyle ifade etti. Yaşadıklarını sakin ama etkileyici bir dille anlatan fenomen isim, izleyicilere gerilim dolu anlar yaşattı. Stüdyoda bulunan arkadaşı ise “Ben bir kere gidemedim yanında, onda da kaçırıldı” sözleriyle dikkat çekerken, bu ifade kısa süreli tebessüme neden oldu.





NE OLMUŞTU?

Öte yandan Kılınak’ın yaşadığı olayın detayları da yeniden gündeme geldi. 2025 Eylül ayında, Ekvador’un Guayaquil kentinde gaspa uğradığı ve bir kartel tarafından kaçırıldığı öğrenilen gezginin, olay sırasında sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye’nin Kito Büyükelçiliği’nin devreye girmesiyle Kılınak’a ulaşıldığı ve kısa sürede güvende olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

Yaşananların ardından Kolombiya’nın başkenti Bogota’ya geçen Kılınak’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. Yarışmada anlattıklarıyla yeniden gündeme gelen fenomen isim, izleyicilerde büyük merak ve dikkat uyandırdı.