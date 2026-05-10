İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid, El-Clasico'da karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi 2-0 kazanan Barcelona ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Rashford ve 18. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip 91 puana ulaştı. Real Madrid ise haftayı 77 puanla ikinci sırada bitirdi.

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Barcelona, kulüp tarihinin 29. şampiyonluğunu ilan etti. Katalan ekibi, üst üste 2. kez İspanya’nın en büyüğü oldu. Barça ayrıca tarihinde ilk kez El Clasico sonucunda şampiyonluğunu ilan etti.

YENİ STATTA İLK EL CLASİCO

Barcelona'nın yenilenen stadı ilk kez bir El Clasico'ya ev sahipliği yaptı. Katalan taraftarlar karşılaşma öncesi güzel görüntüler oluşturdu.