Elazığ’da kamu kaynaklarıyla inşa edilen sıvı atık tesisinin uzun süredir devreye alınmaması, bölgede çevre kirliliği ve halk sağlığı tartışmalarını gündeme taşıdı. Demirtaş Mahallesi, Batı Prestij Konutları, TOKİ yerleşimleri ve yazlık bölgelerden gelen kanalizasyon atıklarının arıtma tesisine aktarılması amacıyla yapılan merkezin çalıştırılmaması nedeniyle atık suların doğrudan Kesikköprü Deresi’ne deşarj edildiği öne sürülüyor.

TESİS TAMAMLANDI, ANCAK HALA DEVREYE ALINMADI

AKP’li Elazığ Belediyesi tarafından 2025 yılında inşa edilen sıvı atık merkezinin amacı, bölgeden gelen evsel ve kanalizasyon atıklarını pompalar aracılığıyla Yazıkonak’taki arıtma tesisine ulaştırmaktı. Ancak tesisin yapımının tamamlanmasının üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen merkezin faaliyete geçirilmediği belirtiliyor. Bölge sakinleri, milyonlarca lira harcanarak yapılan yatırımın atıl durumda bırakılmasının hem kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına hem de ciddi çevresel sorunlara yol açtığını ifade ediyor.

KANALİZASYON DOĞAYA AKIYOR İDDİASI

İddialara göre, tesisin çalıştırılmaması nedeniyle kanalizasyon suları Malatya-Baskil yolu üzerindeki bir noktadan arıtılmadan doğaya bırakılıyor. Atık suların Kesikköprü Deresi’ne karışarak Örençay ve Bağlarca köylerinden geçtiği, ardından Cip Barajı’na ulaştığı belirtiliyor. Bölge halkı, son dönemde Cip Barajı’nda görülen balık ölümlerinin söz konusu kirlilikle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Dere yatağı boyunca yayılan kötü kokunun yanı sıra, özellikle yaz aylarında artan sinek yoğunluğunun yaşamı olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

Yurttaşlar, atık suların yer altı su kaynaklarına karışma ihtimalinin içme suyu güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek, olası bulaşıcı hastalık tehlikesine karşı yetkililerin acil önlem almasını istiyor.

HAYVANCILIK DA TEHDİT ALTINDA

Bölgenin temel geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık da kirlilikten etkileniyor. Meralarda otlayan hayvanların kirlenmiş sulardan içmek zorunda kaldığını belirten üreticiler, bunun hayvan sağlığı ve süt üretimi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Üreticiler, kirli suya maruz kalan hayvanlarda hastalık riskinin arttığını, bunun yalnızca çiftçileri değil, hayvansal ürünleri tüketen yurttaşları da ilgilendiren bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü ifade ediyor.

“AYLARDIR BAŞVURUYORUZ, SONUÇ ALAMIYORUZ”

Yaklaşık üç aydır ilgili kurumlara başvurduklarını belirten mahalle sakinleri, Elazığ Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde yaptıkları girişimlerden somut bir sonuç alamadıklarını söylüyor.

Yetkilileri göreve çağıran yurttaşlar, kamu kaynaklarıyla inşa edilen tesisin bir an önce devreye alınmasını ve doğaya bırakılan atık suların arıtılarak çevre felaketinin önüne geçilmesini talep ediyor.