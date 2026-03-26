İstanbul Kağıthane’de dün saat 14.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir gecekonduda korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, evde bulunan elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Alevlerin arasında kalan anne ve iki çocuğu, çevredeki vatandaşların dikkati ve yardımı sayesinde sağ salim dışarı çıkarıldı.
"GİTTİ EVİM" DİYEREK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yangın sırasında evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Yanan evini çaresizlik içinde izleyen talihsiz kadın, "Gitti evim, evim yandı" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Dumandan etkilenen anneyi ve korkan çocuklarını komşuları, "Size bir şey olmasın, canınız sağ olsun" diyerek teselli etmeye çalıştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevre binalara sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından evin içindeki eşyaların tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü. Sağlık ekipleri anne ve çocuklarını tedbir amaçlı kontrol ederken, polis ekipleri yangının kesin çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.