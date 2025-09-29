Elektronik sigara kullanımı gençler arasında hızla yayılıyor. Türkiye’de 13-15 yaş aralığındaki gençlerin yaklaşık yüzde 20’sinin elektronik sigara kullandığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, “Tütün endüstrisi çocukları hedef alıyor. Aileler son derece dikkatli olmalı’’ dedi ve hayati uyarılarda bulundu…

Zannedildiği kadar masum değil

Elektronik sigaralar sanıldığından çok daha tehlikeli. Her yıl dünya genelinde 8 milyondan fazla insan tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu kayıpların yaklaşık 7 milyonu aktif, 1,3 milyonu ise pasif içicilerdir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi

Nikotin bağımlığı gelişiyor

Gençlerin kullandığı tek kullanımlık puff barların içinde 300 puffa kadar likit ve ciddi miktarda nikotin bulunuyor. Gençler bu ürünleri birlikte alıp kullanabiliyor. Ne kadar nikotin alındığı bilinmediği için ciddi bağımlılık riski taşıyor. Üstelik aileler çoğu zaman çocuklarının elektronik sigara kullandığını fark edemiyor.

Aileler ve öğretmenler dikkatli olmalı

Bazı ülkelerde elektronik sigaralar sigarayı bırakma yöntemi olarak reçete ediliyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, gençler üzerindeki etkileri nedeniyle bu ürünlerin acilen denetlenmesi ve 18 yaşından küçüklere satışının yasaklanması gerektiğini belirtiyor. Özellikle astım gibi solunum yolu hastalıkları olan çocuklarda semptomları şiddetlendiriyor. Aileler, e-sigaranın USB ya da oyuncak gibi görünmesinden dolayı fark edemeyebiliyor. Kokusu olmaması da bu riski artırıyor. Bu konuda ailelerin ve okullarda öğretmenlerin çok dikkatli olması gerekiyor.

Yasalara rağmen ulaşımı kolay

Türkiye’de elektronik sigaraların kapalı alanlarda kullanımını yasaklayan ve ithalatını engelleyen yasal düzenlemelere rağmen, bu ürünlere erişim hâlâ çok kolay. Yasaklara rağmen hızla yayılan bir maddeyle karşı karşıyayız. Bugün akciğerlere ciddi zarar verdiğini biliyoruz, ancak uzun vadede sigara gibi kanserojen etkilerinin ortaya çıkacağından eminiz.

Tasarımları ve aromaları cezbedici oluyor

Gençler arasında elektronik sigara kullanım oranı dünya genelinde yüzde 20’lere ulaştı. Türkiye’de ise lise ve üniversite öğrencileri arasında bu oran yüzde 16 ila 20 arasında değişiyor. Birçok genç sigaraya hiç başlamamışken, sırf karizmatik görüneceğini düşündüğü için elektronik sigara kullanmaya başlıyor. Bu ürünler cazip aromalarla ve renkli tasarımlarla sunularak gençlerin ilgisini çekiyor.

Elektronik sigaranın zararı

Akciğer hasarı riski çok yüksek

Elektronik sigaraların daha az zararlı olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor. Bu cihazlar 300 dereceye kadar ısındıkları için içlerindeki metal ve katkı maddeleri kanserojen hale geliyor. Özellikle akciğer dokusuna ciddi hasar veriyor. Akciğer kanseri riskini artırdığı gibi, geri dönüşü olmayan solunum yetmezliklerine de yol açabiliyor.

HAYATİ TEHLİKESİ FAZLA

2019 yılında ABD’de yaklaşık 2 bin 500 kişi ani solunum sıkıntısıyla hastaneye başvurmuş, 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu vakaların çoğu elektronik sigara kullandığı ve akut akciğer hasarı yaşadığı tespit edildi. Elektronik sigaraların içine pek çok aroma katılıyor. Öyle bir hasar yaratıyor ki geri dönüşümsüz bir şekilde hastayı yoğun bakıma götürüyor, hatta yaşamına mal oluyor. ABD’de 16 yaşındaki bir genç akciğer nakli olmak zorunda kaldı. Ülkemizde de göğüs hastalıkları polikliniklerine aynı nedenle yatan gençler oluyor.