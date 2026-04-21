İstanbul'da ünlülere yönelik 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Bu kapsamda "müstehcenlik" suçlamasıyla tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın Adli Tıp Kurumu'na verdiği numunelerin test sonucu belli oldu.
ATK'da yapılan analizlerde Elif Karaarslan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Karaarslan'ın idrar ve saç örneklerinde uyuşturucuya rastlandığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul’daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Elif Karaarslan hakkında yapılan testlerin sonucu ortaya çıktı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Jandarma Narkotik ekiplerinin desteğiyle yürütülen soruşturma kapsamında 11 Nisan'da gözaltına alınan 19 kişiden 11’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Ali Yaşar Koz, Elif Karaarslan, Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel ve Leha Ahsen Alkan çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.