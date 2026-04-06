Dünya genelinde altın ve gümüş gibi değerli metaller jeopolitik risklerle dalgalanmaya devam ederken, haftanın ilk günlerinde bazı piyasalarda tatil sessizliği hakim. Finans Analisti İslam Memiş, haftanın genel seyriyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hafta gergin bir hafta; piyasalarda geniş bant aralığı bizi bekliyor. Hem Çin’de hem de Avrupa’da resmi tatil olduğu için piyasalar kapalı. Avrupa borsaları bugün kapalı olduğu için sert dalgalar beklenmeyebilir, ancak Trump’tan gelecek açıklamalar bu durumu değiştirebilir" dedi.

EKONOMİK VERİ TRAFİĞİ VE FED TUTANAKLARI

Hafta ortasından itibaren piyasalarda hareketliliğin artması bekleniyor. Çarşamba günü Euro Bölgesi enflasyon verilerinin yanı sıra ABD tarafında da kritik gelişmeler takip edilecek. Memiş, süreci şu sözlerle özetledi:

"Fed toplantı tutanakları yayımlanacak. Japonya’da cuma günü ÜFE verisi, ABD’de de ÜFE verisi açıklanacak. Bunlar piyasalar için önemli" dedi.

İran ve ABD arasındaki gerilimin fiyatlanmaya devam edeceğini belirten uzman, "Piyasalar kısmen fırsat vermeye devam ediyor ancak geniş bant aralığında dalgalanma var" diyerek yatırımcıları kısa vadeli işlemlerden uzak durmaları konusunda uyardı.

BORSA İSTANBUL VE DÖVİZ PİYASASI ÖNGÖRÜLERİ

İç piyasada Borsa İstanbul'un seyri ve döviz kurlarındaki beklentiler yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Memiş, bu alandaki rakamsal hedeflerini paylaştı:

"Borsa İstanbul’da 12.400–12.900 puan aralığı takip ediliyor. Tavanın üzerine çıkılırsa kademeli alım fırsatı veriyor, benim nazarımda. Döviz baskılanmaya devam ediyor. Dolar 44,59 lira seviyesinde. Dolarda yıl sonuna kadar 50 lira bekliyoruz" diyerek rakam verdi.

ALTIN, GÜMÜŞ VE PETROL ANALİZİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin dolar karşısındaki enstrümanlarda satış baskısı yarattığı görülüyor. Ons altın ve gümüş için kritik direnç seviyelerini işaret eden Memiş, şu teknik detayları aktardı:

"4780 dolar seviyesi ons altın için güçlü bir direnç seviyesi. Aşağı yönlü kırılırsa düşüş devam eder. Yükselişin devam etmesi için ise 4780 seviyesinin kırılması gerekiyor. Enflasyon verileri, özellikle cuma günü saat 15.30’da açıklanacak ABD enflasyon verisi, bize net ipucu verecek" dedi.

Gram altının ons tarafını takip ettiğini belirten uzman, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bu haftanın bir fırsat penceresi sunduğunu ifade etti. Gümüşte ise 70 doların altının alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

OLASI SENARYOLAR VE ÇARŞAMBA VURGUSU

Orta Doğu’dan gelecek haber akışının brent petrol ve değerli metaller üzerinde sert kırılmalara yol açabileceği öngörülüyor. Memiş, olası senaryolara ilişkin son uyarısını şu ifadelerle yaptı:

"Eğer ateşkes olmazsa daha şiddetli bir saldırı görülebilir ve çok daha sert gelişmeler yaşanabilir. Bir anlaşma haberi gelirse petrolde hızlı gerileme, altın ve gümüş gibi metallerde ise hızlı yükselişler yaşanır. Bu yüzden çarşamba gününün çok kritik olduğunu yeniden hatırlatıyorum" dedi.