Türkiye'de düzenlenen mezat ve açık artırmalarda satışı gerçekleştirilen ürünler düşük fiyatlardan satışa açılıyor. Taliplilerin birbirleri ile fiyat artırma usulünde yarıştığı bu açık artırmalarda çoğu zaman türünün tek örneği ürünler ya da tarihi değeri yüksek eşyalar satışa sunuluyor. Ancak durum her zaman böyle değil. Aile yadigarı bir eşyanın sizin için manevi değeri dışında bazen maddi bir değeri de olabilir. Eğer evlerinizde bu eşya varsa 500 bin lira kazanabilirsiniz.

DEDESİNDEN KALANLARA MÜJDE

Dede yadigarı ya da baba yadigarı olarak nitelendirilen bazı ürünler açık artırmalarda benzersiz fiyatlara satılabiliyor. Bu gibi maddi değeri yüksek olabilecek eşyalardan biri de Osmanlı cep saati ya da daha bilinen ismi ile köstekli saat. Köstekli saatlerin üretildiği yıl, durumu ve iç mekanizması gibi özellikleri mezatlarda çıkabileceği en üst fiyat seviyelerini belirliyor.

Köstekli saatler için belirlenen mezatlarda açılış fiyatları genel olarak 1.000 TL bandından başlıyor. Eşyanın camlarında çizik yoksa, iç mekanizması kendinden kurmalı ve çalışır durumdaysa, dış kaplamasında çizik ya da vuruk yoksa ve de saatin üretildiği yıl ile marka belirli bir değeri üzerine çıkacak kapasitedeyse 10 bin TL'den başlayıp 500 bin TL'ye kadar uzanan fiyatlardan alıcı bulabiliyor.

DEĞERLİ KABUL EDİLİRSE 500 BİN TL'YE SATILABİLİYOR

Antika uzmanları ve koleksiyonerlerin incelediği ürünlere belirli fiyat değerleri biçiliyor ve koleksiyonerler belirli bir miktara kadar gözlerinden çıkarabileceklerini düşünerek fiyatları artırmaya başlıyor. antika uzmanlarının gözlemlerinden geçen köstekli saat marka, yıl ve fiziki durum bakımından en iyi halde korunmuş olduğu zaman değerli ve nadir kabul ediliyor. Bu da köstekli saatin 500 bin TL gibi oldukça yüksek fiyatlara satılabileceği anlamına geliyor.

Evlerinizde dedenizden ya da babanızdan kalan bir köstekli saatiniz varsa bir antikacıya götürüp fiyat öğrenebiliriz. Bu gibi değerli yadigar objeler ne kadar manevi değer anlamında yüksek olduğundan elde tutulsa da bazen bir servet değerinde ücretler kazanmanıza da yardımcı olabiliyor.