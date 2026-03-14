Birleşik Krallık'ın Leeds kentinde 1950’li yıllarda sıradan bir otobüs biletini ödemek için kullanılan madeni paranın, yapılan incelemeler sonucunda 2.000 yıldan daha eski bir tarihe sahip olduğu anlaşıldı. Dönemin Leeds Şehir Ulaşımı baş veznedarı James Edwards tarafından bilet gelirleri sayılırken fark edilen bu ilginç görünümlü sikke, tedavülde olamayacak kadar eski bulunarak koruma altına alınmış ve yıllar sonra torunu Peter’a miras bırakılmıştı.

Yetmiş yılı aşkın bir süre boyunca küçük bir ahşap kutuda saklanan bu tarihi hazinenin gizemi, Leeds Üniversitesi’nden arkeologların devreye girmesiyle çözüldü.

Uzmanlar, madeni paranın M.Ö. 1. yüzyılda günümüz İspanya'sının Cadiz kentinde hüküm süren ve Fenike kültürünün bir parçasını oluşturan Kartacalılara ait olduğunu tespit etti. Paranın bir yüzünde, aslan derisinden başlığıyla Yunan kahramanı Herakles’i andıran Fenike tanrısı Melqart’ın portresi yer alırken değeri çok yüksek rakamlar olduğu belirtildi.

Bugün 77 yaşında olan Peter, çocukluğunda dedesinin kendisine verdiği bu paraların savaş sonrası dönemde askerler tarafından getirilmiş olabileceğini düşündüğünü ifade ederek, objenin tarihi değerinden ziyade kendisi için taşıdığı manevi öneme dikkat çekti.

Gelecek nesillerin de bu nadide parçayı görebilmesini isteyen Peter, parayı Leeds Müzeleri ve Galerileri’ne vererek binlerce yıllık koleksiyonun bir parçası olmasını sağladı.

MADENİ PARALAR NEDEN DEĞERLİ?

Madeni paraların değeri sadece üzerlerinde yazan nominal tutar ile ölçülmez; onları asıl kıymetli kılan unsurlar tarihi derinlikleri, nadirlikleri ve yapımında kullanılan malzemelerdir.

Antik sikkeler, basıldıkları dönemin siyasi gücünü, dini inanışlarını ve sanat anlayışını günümüze taşıyan birer "zaman kapsülü" görevi görürler. Bir madeni paranın darp edildiği dönemdeki ekonomik refahı simgeleyen altın veya gümüş içeriği, güncel metal piyasasında doğrudan bir karşılık bulurken; basım hataları veya çok az sayıda üretilmiş olmaları koleksiyoncular (nümismatlar) nezdinde değerini katlayarak artırır.