Çalışma hayatındaki her yaştan insanı yakından ilgilendiren emeklilik sistemine ilişkin katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulunan SGK uzmanı İsa Karakaş, 1 Ekim 2008 tarihinde temelleri atılan yeni sistemin sonuçlarının 2028 yılından itibaren somut bir şekilde hissedileceğini belirtti. Karakaş’a göre, 2028 yılında sigortalılık süresini doldurup emekli olmaya başlayanlar, 'eyvah' dedirtecek bir tabloyla karşı karşıya kalabilir.

2008 SONRASI GİRENLER İÇİN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ DÖNEMİ KAPANIYOR

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek isteyenleri bekleyen en büyük engel, 'Sosyal Güvenlik Destek Primi' (SGDP) sistemindeki değişiklik olacak.

Karakaş, 1 Ekim 2008 sonrası sisteme dahil olanların emekli olduktan sonra eski sistemdeki gibi hem emekli maaşı alıp hem de prim ödeyerek çalışamayacağını vurguladı. 2008 öncesi girişlilerin bu konuda şanslı olduğunu belirten uzman isim, yeni sistemde SGK’nın bu duruma 'dur' diyeceğini ifade etti.

GENÇLER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK HAYAL OLUYOR

Karakaş, bugün ya da son birkaç yıl içinde iş hayatına atılan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşının artık geçerli olmadığını söyledi. Özellikle memuriyet ve girişimcilikte 25 yıl şartıyla birlikte emeklilik yaşının 65’e dayandığına dikkat çekti.

2048’DE KADIN-ERKEK AYRIMI KALKACAK

Sistemdeki kademeli geçişin zirve noktası ise 2048 yılı olacak. Karakaş’ın açıklamalarına göre, kadınların erkeklere oranla daha erken emekli olma avantajı tarih oluyor. 2048 yılına kadar primini dolduranlar için kadın veya erkek ayrımı gözetmeksizin 65 yaşından önce emekli olmak mümkün olmayacak.

ELİNİ ÇABUK TUTAN KAZANACAK

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, özellikle SSK’lı olarak çalışan gençlere ve prim günü eksik olanlara hayati bir çağrıda bulundu.

Emeklilik yaşının 65’te sabitlenmemesi için 20 yıllık prim süresinin 'ne yapıp edip' bir an önce tamamlanması gerektiğini hatırlatan Karakaş, 'Geç doldurdukları müddetçe emeklilik yaşları artıyor ve 65’te sabitleniyor' diyerek sürecin hızlandırılmasının önemine vurgu yaptı.