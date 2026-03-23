Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde üçüncü bebeğini kaybederek büyük bir acı yaşamıştı. Yaşadığı bu zor dönemin ardından eşi Engin Polat ile ilişkisine dair dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

ÇİZİKLERLE DOLU ELLERİ ENDİŞELENDİRDİ

Gece saatlerinde peş peşe paylaşımlar yapan Polat, elindeki çizikleri gösteren fotoğraflar paylaştı. “Bana ne olur çare” ve “Bir gün…” notlarıyla yaptığı paylaşımlar takipçilerini endişelendirdi.

''BU ADAMLA MUTLU DEĞİLİM'' PAYLAŞIMI

Sessiz bir video paylaşımında ise Polat’ın, iddialara göre eşine dair şunları söylediği öne sürüldü:

“Asla ama asla mutlu değilim. Bu adamla mutlu değilim. Yukarıda uyuyor, beni görmezden geliyor, beni sevmiyor, beni saymıyor. Beni sadece iş için kullanıyor, ben bunların hiçbirini hak etmiyorum.”

HESABINI KAPATTI

Paylaşımları kısa süre sonra silen ve hesabını kapatan Dilan Polat, eşiyle yaşadığı sorunların ciddiyetini gözler önüne serdi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu gelişmeler, takipçilerini hem endişelendirdi hem de merak uyandırdı.