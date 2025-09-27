Vücudun adeta kimyasal fabrikası olan karaciğer, gıdaları enerjiye dönüştürmek, toksinleri temizlemek ve 500'den fazla yaşamsal işlevi yürütmekle görevli. Bu nedenle karaciğerde meydana gelen herhangi bir bozulma, hayati tehlike yaratabilir. Aşırı alkol kullanımı, yağ birikimi ya da diğer nedenlerle gelişebilecek hastalıklar, çoğu zaman ilerleyene kadar fark edilmez.

Cleveland Clinic'in aktardığına göre karaciğer işlevi azalmaya başladığında safra üretimi durur ve safra kana karışarak vücutta çeşitli değişikliklere yol açar. Bu durum, sarılık (cilt ve gözlerde sararma), koyu renkli idrar, açık renkli dışkı, sindirim problemleri, kilo ve kas kaybı, küf kokulu nefes, kaşıntı (döküntüsüz) ve hafif beyin fonksiyon bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Hastalık ilerledikçe dolaşım, hormon dengesi ve beslenme de olumsuz etkilenir.

ELLERİNİZE DİKKAT EDİN!

Karaciğer hastalığına işaret edebilecek üç belirgin el bulgusu öne çıkar:

Tırnak Çomaklaşması (Clubbing): Tırnakların uç kısmında genişleme ve süngerimsi bir yapı oluşur. Genellikle baş ve işaret parmaklarında başlar ve siroz nedeniyle kan akışının artmasından kaynaklanabilir.

Kırmızı Avuç İçi (Palmar Eritem): Avuç içlerinde sıcak, lekeli kırmızılık görülür. Sirozlu hastaların yaklaşık %23’ünde ortaya çıkar ve genellikle ağrı veya kaşıntı eşlik etmez.

Terry Tırnakları: Tırnakların neredeyse tamamının mat beyaz göründüğü, sadece uç kısmında ince bir pembe veya kahverengi şerit kaldığı durumdur. Bu bulguya siroz hastalarının büyük bölümünde rastlanır.

CİLTTE DE BULGULAR MEVCUT

Karaciğer hastalığı ayrıca örümcek şeklinde kırmızı damar lekeleri (örümcek anjiyomları), küçük kırmızı noktalar (peteşi), göz kapaklarında veya ciltte sarı yağ birikimleri, kolay morarma ve kanama gibi belirtilerle de kendini gösterebilir.

YAYGIN SEMPTOMLAR

NHS’ye göre şu belirtiler de karaciğer problemlerinin habercisi olabilir:

Sürekli yorgunluk ve halsizlik

İştah kaybı ve istemsiz kilo düşüşü

Cinsel istekte azalma

Bulantı, kusma veya karın ağrısı

Karın, bacak veya ayak bileklerinde şişlik

Titreme, konuşma bozukluğu, kafa karışıklığı

Kan kusma veya siyah renkli dışkı

Bu uyarı işaretlerinden herhangi biri fark edildiğinde vakit kaybetmeden tıbbi yardım almak, erken teşhis ve tedavi açısından hayati önem taşıyor.