ABD Başkanı Trump'a eşlik ederek Çin'deki davete katılan Elon Musk, Pekin’deki Büyük Halk Salonu’na altı yaşındaki oğlu X ile birlikte gelerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Oğlunun üzerine giydiği Çin kültürüne ait gelenekse kıyafetler Çin sosyal medyasında büyük takdir topladı. En çok dikkat çeken ürün ise, küçük X'in omzuna taktığı çanta oldu.

2020 yılında Kanadalı şarkıcı Grimes ile olan birlikteliğinden doğan oğlu omuzunda el yapımı, kaplan motifli minik bir çanta taşıyordu.

Apple ve NVIDIA gibi devlerin yöneticileriyle beraber yürüyen X kaplan figürlü çantasıyla Çin sosyal medyasına gündem oldu.

Çin sosyal medya kullanıcıları, hemen çantayı internet üzerinden aramaya başladı. Çantayı bulduklarında ise şok oldular.

İnternet kullanıcıları kısa sürede çantanın Guangxi merkezli YASTEE isimli yerel bir markaya ait olduğunu keşfetti.

Dünyanın ilk trilyoneri olmaya aday olan Musk’ın oğlunun çantası, sadece 2 bin TL değerinde el yapımı bir çanta çıktı. Çantanın alındığı dükkanı bulan kullanıcılar, tüm stokları tüketti.

EL YAPIMI ÇANTANIN STOKLARI TÜKENDİ

Bu çantanın ise kültürel değeri büyük. 19 yıllık bir geçmişi olan bu marka geleneksel el sanatlarını modern tasarımlarla birleştiriyor.

Ürünlerin her biri etnik azınlık gruplara mensup nakışçılar tarafından büyük bir titizlikle ve tamamen elde dikiliyor.

Kaplan başlı bu özel çanta, geleneksel Çin oyuncaklarından ilham alıyor ve üzerinde uğur getirdiğine inanılan işlemelerle birlikte geliyor.

Zenginliği simgeleyen kurbağa ve bereket getiren kelebek nakışlarıyla süslü her bir parçanın üretimi tam yedi gün sürüyor.

Fotoğrafların viral olmasının ardından markanın stokları anında tükendi ve atölye aşırı talebi karşılamak için yoğun bir çalışma temposuna girdi.

MUSK İLGİNİN MERKEZİNDE

Musk ziyaret boyunca oğluyla yakından ilgilendi ve hatıra fotoğrafları çekilirken onu sırtında taşıyarak samimi görüntüler verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan iş insanı "Oğlumuz Mandarin öğreniyor" diyerek Çin'e olan ilgisini vurguladı.

Musk’ın tören alanını meraklı gözlerle incelemesi ise sosyal medyada "Dünyanın en zengin adamı bile ilginç şeyler görmeye dayanamıyor" şeklinde yorumlara neden oldu.

Devlet yemeği sırasında teknoloji dünyasının diğer devleri de Musk’a büyük ilgi gösterdi. Xiaomi CEO’su Lei Jun ve Apple CEO’su Tim Cook selfie çektirmek için Musk’ın yanına geldi.

Musk yoğun ilgiden dolayı yorgunluk belirtileri gösterse de Lei Jun’un objektifine göz kırparak poz vermeyi ihmal etmedi.