Uzay taşımacılığı ve uydu teknolojileri devi SpaceX, borsaya adım atmasının ardından piyasalardaki ilk ciddi sınavıyla karşı karşıya kaldı. 7 Temmuz'da şirketin hisselerinde yaşanan yüzde 7'lik değer kaybı, halka arz fiyatının altına inilmesine neden oldu.

Aynı gün Elon Musk'ın bir diğer devi Tesla'da da yaşanan kayıplar birleşince, ünlü milyarderin kişisel serveti rekor bir hızla gerileme gösterdi.

BİR GÜNDE REKOR KAYIP: 58,2 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

SpaceX bünyesinde yaklaşık 4,8 milyar hissesi ve 350 milyon hisse opsiyonu bulunan, aynı zamanda Tesla'da da yaklaşık 700 milyon hisseye sahip olan Elon Musk, piyasalardaki bu çifte darbeyle sarsıldı.

Yalnızca bir gün içinde 58,2 milyar dolar kaybeden Musk'ın toplam net serveti 941,2 milyar dolara kadar geriledi. Geçtiğimiz ay 1,45 trilyon dolarla zirveyi gören ünlü iş insanının serveti, son düşüşle birlikte zirve noktasına kıyasla 500 milyar dolardan fazla değer kaybetmiş oldu.

WALL STREET SERT DÜŞÜŞE RAĞMEN İYİMSERLİĞİNİ KORUYOR

Hisselerdeki bu sert gerilemeye ve halka arz fiyatı olan 150 doların altına düşülmesine rağmen, küresel bankacılık devleri SpaceX’in uzun vadeli geleceğine dair umutlu konuşmaya devam ediyor.

JPMorgan analistleri, SpaceX'in hedeflerinin ve insanlık üzerindeki potansiyel etkisinin şimdiye kadar görülmüş herhangi bir şirketten çok daha büyük ve kapsamlı olduğunu vurguladı.

Benzer bir iyimser dalga da Raymond James cephesinden geldi. Analist Brian Gesuale, SpaceX'in geleceğin sanayi altyapısını şekillendirecek en önemli platformlardan biri olacağını ifade etti.

DEV BANKALARDAN SPACEX İÇİN REKOR HEDEF FİYATLAR

Wall Street'teki dev yatırım kuruluşları, yaşanan bu satıcılı seyre rağmen SpaceX için dudak uçuklatan hedef fiyatlar açıklamayı sürdürüyor. Raymond James, SpaceX hisseleri için tam 800 dolarlık bir hedef fiyat belirledi.

Eğer bu tahmin gerçeğe dönüşürse, hisse fiyatı halka arz seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 500 yükselmiş olacak ve şirketin toplam piyasa değeri 10 trilyon dolar barajının üzerine çıkacak.

Diğer kurumlardan Arete Research hedef fiyatını 401 dolar, Morgan Stanley 300 dolar olarak açıklarken; Goldman Sachs ise daha temkinli bir yaklaşımla 205 dolarlık bir hedef fiyat öngördü.