Merkez Bankası’nın, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16’dan yüzde 26’ya çıkarılınca, emekli maaşlarıyla ilgili zam hesaplamaları da güncellendi.

Ekonomist Prof. Hakkı Hakan Yılmaz, yüzde 26 rakamına göre enflasyonun mayıs için yüzde 3, haziran için yüzde 1,5 olacağını belirterek, “Bu varsayımdan hareket edersek, temmuz ayında işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19,85, memur ve memur emeklilerine yüzde 15,5 civarında zam yapılacak” dedi.

Bu zam oranı emekliyi de çalışanı da sefaletten kurtarmayacak. Ancak olası bir erken seçim tüm hesapları alt üst edebilir!

Çünkü AKP her seçim sürecinde yaptığı gibi kesenin ağzını açacak ve tüm emeklilere en az yüzde 50 zam verilecek.