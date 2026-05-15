Olayda, kendisini finans uzmanı olarak tanıtan bir dolandırıcı, emekli vatandaşı kripto para yatırımı yapmaya ikna etti. Mağdura, ABD dolarına endeksli stabil kripto para birimi USDC üzerinden kazanç elde edebileceği söylendi.

VARLIKLARINI CÜZDANA AKTARDI

Dolandırıcıların yönlendirmesiyle emekli kişi, dijital varlıklarını saklamak için özel bir kripto cüzdan uygulaması indirdi. Ardından yaklaşık bir yıl boyunca defalarca fiziksel kripto para değişim noktalarına giderek nakit parayı USDC’ye çevirdi ve bu varlıkları oluşturulan dijital cüzdana aktardı.

FARKINDA OLMADAN YETKİ VERDİ

Süreç, dolandırıcıların mağdura sahte bir internet sitesi bağlantısı göndermesiyle kritik bir aşamaya geçti. Emekliye, cüzdanını bu platforma “senkronize etmesi” söylendi. Bu işlem sırasında mağdur, farkında olmadan dolandırıcılara cüzdan üzerindeki varlıkları çekme yetkisi verdi.

Bu yetkilendirme sonrası dijital varlıklar sessizce başka hesaplara aktarıldı. Mağdur uzun süre durumu fark etmedi.

DOLANDIRICILIK AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Dolandırıcılık, şüpheli bir işlem sırasında bankanın olağan dışı para transferlerini tespit etmesiyle ortaya çıktı. Banka, durumu hemen Dolandırıcılıkla Mücadele ve Koordinasyon Merkezi’ne bildirdi. Polis soruşturması sonucunda geniş çaplı bir kripto dolandırıcılık ağı deşifre edildi.

Yetkililer, özellikle cüzdan uygulamalarının iç tarayıcıları üzerinden bilinmeyen sitelere giriş yapılmasının büyük risk taşıdığı konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar, bu tür işlemlerin kullanıcıların dijital varlıklarını tamamen kaybetmesine yol açabilecek yetki sızdırma yöntemleri içerdiğini vurguladı.