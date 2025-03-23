Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı açıklama ile 17 milyon emeklinin Ramazan Bayramı öncesinde alacağı ikramiyeler için tarih açıkladı.



SSK emeklilerinin aylıklarını aldıkları tarihe göre 24-25-26 Mart'ta ikramiyelerini alacağı belirtilirken, Bağ-Kur için 27 Mart ve Emekli Sandığı için 28 Mart'ta ödeme yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİ 1000 LİRA EKSİK YATIRILACAK



İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) oturumlar tamamlanamadı. Emeklilerin bayram ikramiyelerini 4 bin TL'ye yükselten teklifin geçtiğimiz hafta Meclis'te oylanamaması nedeniyle SGK, ilk aşamada ödemelerin geçtiğimiz yılın ikramiye tutarı olan 3 bin TL üzerinden yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde en kısa sürede fark ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.



Düzenlemenin bu hafta içerisinde Meclis'ten geçmesi beklense de, fark ödemelerinin bayram sonrasında emeklilerin hesaplarına aktarılacağı düşünülüyor.