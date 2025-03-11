Yaklaşık 16,5 milyon emeklinin gözü kulağı emekli bayram ikramiyelerindeydi ve meraklı bekleyiş dün öğle saatlerinde sona erdi. Emekli bayram ikramiyesi, yüzde 33'lük bir artışla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı.

Bu düzenleme, Torba Yasa Teklifi çerçevesinde TBMM'ye sunuldu ve yasalaşması için çalışmalar hız kazandı.

İKRAMİYELER EMEKLİLER HESABINA NE ZAMAN YATIRILACAK

Emekliler, 30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde zamlı ikramiyelerini alabilecekler. İkramiyelerin, 24 ila 28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kesin tarihlerle ilgili açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.

ZAMLI İKRAMİYENİN MALİYETİ NE KADAR?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada, emekli bayram ikramiyesinin artışının bütçe dengeleri dikkate alınarak yapıldığını belirtti. Güler, 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyesinin bütçeye maliyetinin 30 milyar lira civarında olduğunu vurguladı.

KURBAN BAYRAMI'NDA İKİNCİ İKRAMİYE

Emekliler, ikinci bayram ikramiyesini ise 6-9 Haziran tarihlerinde, Kurban Bayramı öncesinde alacak. Böylece, bu yıl bir emekli toplamda 8 bin lira bayram ikramiyesi almış olacak.

İKRAMİYELERİ DÜZENLEMELERİ İLE İLGİLİ DİĞER DETAYLAR

Bayram ikramiyesinden dul ve yetim maaşı alanlar da yararlanacak. Vefat eden sigortalının eşine, çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin yüzde 75'i, çocuk olması durumunda ise yüzde 50'si ödenecek. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyenin yüzde 25'inden faydalanacak.

KISA SÜREDE YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Yasa teklifi, AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ve arkadaşlarının imzasını taşıyor. Önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak olan teklifin, kısa süre içinde Genel Kurul gündemine gelmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yasalaşması bekleniyor.