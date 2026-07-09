Milyonlarca hak sahibinin merakla beklediği Temmuz ayı maaş artış oranları açıklandı. Yapılan yeni düzenlemeye göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76; memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında zam alacak.

Zam oranlarının kesinleşmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vakit kaybetmeden e-Devlet sistemindeki emekli ödeme bilgilerini güncellemeye başladı. Bilgilerin sisteme işlenmesiyle birlikte, milyonlarca emekli yeni maaş tablosunu incelemek için e-Devlet ekranlarına yöneldi.

E-DEVLET'TEKİ "EK ÖDEME" BİLGİSİYLE MAAŞ HESAPLAMA YÖNTEMİ

Yeni dönemde emekliler, e-Devlet kapısı üzerinden kendi sigorta kollarına göre ayrılan ekranlardan güncel verilerine kolayca ulaşabiliyor.

SSK emeklileri "4A Emekli Ödeme Bilgileri", Bağ-Kur emeklileri "4B Emekli Ödeme Bilgileri" ve memur emeklileri "4C Emekli Ödeme Bilgileri" sekmesini kullanarak temmuz ayına ait güncel rakamları görebiliyor. Bu ekranlarda yer alan "Ek Ödeme Tutarı", yeni zamlı maaşın hesaplanmasında en önemli ipucunu sunuyor.

Sistemde ek ödeme oranı yüzde 4 olarak görünen emekliler, e-Devlet'te karşılarına çıkan ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök maaşlarını bulabiliyor. Aynı ek ödeme tutarının 26 ile çarpılması ise ek ödeme dahil olmak üzere banka hesabına yatacak olan net toplam aylığı gösteriyor. Ek ödeme oranı yüzde 5 olan emekliler için ise hesaplama sisteminde farklı katsayılar uygulanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN MECLİS SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kök maaş hesaplamalarının yanı sıra, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasına ilişkin yasa teklifinin TBMM'deki görüşmeleri sürüyor.

Söz konusu kanun teklifi henüz yasalaşmadığı için nihai taban aylık rakamı, Meclis kurulundaki sürecin tamamlanmasının ardından kesinleşecek. Yasa düzenlemesinin mevcut maaş ödeme takvimine yetişmesi halinde, taban aylık alan emekliler zamlı tutarı doğrudan hesaplarında görebilecek. Düzenlemenin takvime yetişmemesi durumunda ise oluşan maaş farkları, hak sahiplerinin hesaplarına daha sonraki bir tarihte fark ödemesi olarak yatırılacak.

ZAMLI MAAŞLAR HANGİ TARİHLERDE HESAPLARA YATACAK?

Temmuz ayı zamlı maaş ödemeleri, hak sahiplerinin statülerine göre belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Kamu görevlisi memurlar yeni zamlı maaşlarını 15 Temmuz itibarıyla almaya başlayacak.

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin zamlı aylıkları ise tahsis numaralarının son hanesine göre 17 ile 28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara aktarılacak.

Memur emeklilerine yapılacak maaş farkı ödemelerinin takvimi ise ayrıca planlanarak önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak.