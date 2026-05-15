Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin merakla beklediği takvim belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayramdan önce hem maaşların hem de ikramiyelerin birlikte yatırılacağını duyurdu. Pazar gününden itibaren başlayacak ödemeler ile emeklilere en az 24.000 TL yatırılacak. İşte ayrıntılar...

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Kurban Bayramı'nda yatırılacak bayram ikramiyesini merakla bekliyordu. Emekli, dul ve yetim başta olmak üzere yaklaşık 17 milyon kişinin faydalanacağı ikramiyenin ne zaman yatacağı sorusuna yanıt aranırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan beklenen açıklamayı yaptı.

Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemelerini Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırıyoruz" dedi. Buna göre bayramdan önce hem ikramiye hem de maaşlar emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

2026 YILI MAAŞ VE İKRAMİYE TUTARLARI

2018 yılında uygulanmaya başlayan emekli bayram ikramiyesi, 2025'te yapılan yüzde 33,33'lük artışla 4 bin liraya yükselmişti. 2026 yılında ise ekonomik koşullar ve bütçe dengeleri nedeniyle ikramiye tutarında yeni bir artış yapılmadı ve ödeme 4 bin TL olarak devam etti.

Maaş ve ikramiye toplamında oluşacak yeni rakamlar ise şu şekilde belirlendi:

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2026 yılının ilk yarısında uygulanan yüzde 12.19'luk zamla birlikte en düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu. Bu tutara 4 bin TL bayram ikramiyesi eklendiğinde, hesaplara yatacak en düşük toplam tutar 24 bin TL olacak.

-En düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 772 TL seviyesine yükseldiği için, ikramiye ile birlikte memur emeklilerine toplamda 31 bin 772 TL ödeme yapılacak.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar bu ödemeden faydalanacak.

Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Ödemeden faydalanan ana gruplar şunlardır:

-SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri,

-Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar,

-Dul ve yetim aylığı alanlar (hisse oranında),

-65 yaş aylığı alanlar,

-Şehit yakınları ve gaziler.

GÜNCEL ÖDEME TAKVİMİ

-SSK (4A) Kapsamında Olanlar: Maaş günü 17-22 arası olanlar kendi günlerinde; 23-24 olanlar 21 Mayıs'ta; 25-26 olanlar ise 22 Mayıs'ta ödemelerini alacak.

-Bağ-Kur (4B) Kapsamında Olanlar: Maaş günü 25-26 olanlar 21 Mayıs'ta; 27-28 olanlar ise 22 Mayıs'ta ödeme alacak.

-Emekli Sandığı (4C) Kapsamında Olanlar: Tüm ödemeler 20 Mayıs tarihinde hesaplara geçecek.

DUL VE YETİMLER İÇİN ÖDEME PLANI

Dul ve yetim aylığı alanların ödemeleri de bağlı oldukları sigorta kolunun takvimine göre yapılacak. Bu gruptaki vatandaşlar hem maaşlarını hem de hisse oranlarına göre belirlenen ikramiyelerini alacaklar:

-%75 Hisse Sahipleri (Çocuksuz dul eş): 15.000 TL maaş ve 3.000 TL ikramiye ile toplam 18.000 TL alacak.

-%50 Hisse Sahipleri: 10.000 TL maaş ve 2.000 TL ikramiye ile toplam 12.000 TL alacak.

-%25 Hisse Sahipleri (Yetim çocuk): 5.000 TL maaş ve 1.000 TL ikramiye ile toplam 6.000 TL alacak.

ÇİFT MAAŞ ALANLAR İKRAMİYE ALACAK MI?

Sabah'ta yer alan habere göre, eşi vefat eden bir kişi hem emekli maaşı hem de dul maaşı alabiliyor. İkramiye ödemeleri tek dosya üzerinden yapıldığı için iki aylık alanlara, iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme gerçekleştiriliyor.

Hem vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı alan, kendi de emekli aylığı olan kişi sadece emekli aylığı kapsamında ikramiye alacak. Yani bu kişi en çok 4 bin lira bayram ikramiyesi alabilecek.

İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin TL, yüzde 45 olanlara ise bin 800 TL ikramiye yatırılacak.