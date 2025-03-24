Ekonomiye ilişkin paylaşılan son veriler, mevzuat gereği emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan 'güncelleme katsayısı'nın artmasına neden oldu.
2024 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3,2 büyüdüğü aktarılırken, güncelleme katsayısında yapılacak 0,96 puanlık artışın emekli maaşlarına yapacağı etki de ortaya çıktı.
NİSAN MAAŞLARI DEĞİŞECEK
Yapılacak değişikliklerden 1 Ocak 2025 itibarıyla emekli olan tüm vatandaşların yanı sıra, gelecekte emeklilik başvurunda bulunacak tüm çalışanlar etkilenecek.
Hesaplama sistemindeki değişiklik nedeniyle emeklilerin aylıkları nisan ayından itibaren geçerli olacak şekilde yeniden hesaplanacak. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra bağlanan emekli aylıkları yüzde 0,73 oranında artacak. Örneğin 30.000 TL bağlanmış aylık 30.219 TL’ye yükselecek.
ZAMLI AYLIKLAR 17 NİSAN'DA YATMAYA BAŞLAYACAK
SGK mevzuatına göre emekli aylıklarında yapılan değişiklik, ilk kez nisan ayı itibarıyla hesaplara aktarılacak. Zamlı aylıklar 17 Nisan itibarıyla hesaplara yatırılacak.