Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yardımcıları ile birlikte dün düzenlediği yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun sunumunda açıklamalarda bulundu.



Karahan, enflasyon tahmininde değişikliğe gidildiğini ve Türkiye'de yıl sonu görülmesi beklenen enflasyonun yüzde 26 olarak güncellendiğini belirtirken, 2026 yılı enflasyon ara hedefinin de yüzde 24'e çıkarıldığını açıkladı.





ZAM HESAPLARINI DEĞİŞTİRDİ



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan ocak-nisan dönemi enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kesinleşen zam oranı ilk dört ayda yüzde 14,64 oldu.



TCMB'nin hazırladığı rapora göre yıl sonunda beklenen enflasyonun yüzde 26 olması için mayıs – aralık aylarını kapsayan dönemdeki aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,19 olması gerekiyor.



Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, TCMB'nin tahminlerinin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz ayında yüzde 17,4 zam almaya hak kazanacak. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 13,2'ye yükselecek.



Tahminlerin yıl sonuna kadar isabetli olması halinde Temmuz-Aralık dönemi için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ilk ayında yüzde 7,6 zam alabilecek. Memur ve memur emeklisinin yeni yıl zammı ise sadece yüzde 5,3 olacak.





EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 360 TL'YE YÜKSELEBİLİR



TCMB'nin tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda en düşük emekli maaşı, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ile aynı şekilde artış gösterecek. TCMB raporuna göre temmuz ayında en düşük emekli maaşının 20 bin TL'den 23 bin 360 liraya yükseltilmesi bekleniyor.









