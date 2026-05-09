Seyyanen zammın memur emeklisine de verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvurusu bulunan Yargıtay Onursal Üyesi, emekli Seyfettin Çilesiz’in dosyasının öncelikle görüşülmesi için ‘1 milyon imza’ kampanyası devreye alındı.

‘KAYIPLARI ARTIYOR’

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, ilk günden binlerce başvuru yapıldığını belirtirken, bazı illerde mahkemelerin dilekçeleri almayarak Anayasal suç işlediğini söyledi. Avukat Gündoğan, emeklinin zam davasının AYM’nin komisyonlarında beklediğini, her geçen günün emekliler için mali kayıp oluşturduğunu aktardı. Bu hukuksuzluğun sona erdirilmesini istediğini belirten Gündoğan, “Çilesiz’in davası bütün emeklilerin menfaatini etkiliyor. Emeklilerimiz, bireysel başvuru haklarını kullanmak için adliyede savcılık ya da hukuk mahkemelerine dilekçe verip AYM’ye gönderilmesini talep edebilir. Başvuru ücretsiz” dedi.

Örnek başvuru dilekçesinde, “Aylığıma yansıtılması gereken 8.077 TL seyyanen zam bugün için katsayı artışıyla 23.000 TL’ye ulaştığı halde maaşıma yansıtılmaması nedeniyle her ay eksik ödeme almaktayım. Hukuki menfaatim bulunan başvurunun görüşülmesi talebim vardır” ifadesi yer alıyor.

Anayasal suç

Avukat Ali Erdem Gündoğan, emeklilerin dilekçelerini mahkemelerin kabul etmek ve AYM’ye göndermek mecburiyetinde olduğunu, aksi davranışta bulunan mahkemelerin Anayasa’nın 74’üncü maddesindeki dilekçe verme hakkını ihlal ederek suç işlemiş olacaklarını söyledi. Uşak’ta bazı mahkemelerin dilekçeleri almadığını belirten Gündoğan, “İhlalin devam etmesi halinde suç duyurusunda bulunacağız” dedi.