Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile Emlak Yönetim AŞ, kamunun elindeki birbirinden kıymetli arsa ve arazileri satmak için adeta yarışa girdi. İki kurum da hemen her gün satılacak arsa ve arazilerin listesini yayımlayıp adeta pazarlama yapıyor.

ÖİB GAZA BASTI

Devletin elindeki fabrikalar, limanlar, barajlar, enerji tesisleri başta olmak üzere neredeyse varını yoğunu satan ÖİB, son dönemde devlete ait arsa ve arazilerin satışını hızlandırdı.

ÖİB, özelleştirme kapsamındaki kurumların gayrimenkullerini listeler halinde satışa çıkarırken, iktidar da özelleştirme kapsamı dışında kalan Milli Savunma, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarına ait arsa ve arazileri satmak için yeni yasa hazırladı.

ÖİB, TBMM’deki yasanın yürürlüğe girmesini beklemeden kamu kurum ve kuru- luşlarının özellikle

kent merkezlerindeki kıymetli arsa, arazi, okul, hastane, yeşil alan gibi rantı yüksek yerlerin satışına hız verdi.

Kamuya ait gayrimenkul satışında son dönemde Emlak Yönetim AŞ de öne çıktı. Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) iştiraki konumundaki şirket Çevre Bakanlığı, Milli Emlak ve TOKİ’yi ait kamu malı olan arsa, arazi ve tarla gibi gayrimenkullerin satışına ‘aracılık’ ediyor.

Özel şirketlere ait gayrimenkulleri de satışa çıkaran Emlak Yönetim bu satışları açık artırmalı ihale yöntemiyle yapıyor ve satışlardan yüzde 2 komisyon alıyor. İhaleleri internet sitesinden duyuran Emlak Yönetim’in bu ayki satış listesinde İstanbul, Ankara, İzmir dahil 42 ildeki 390 arsa var.

Belediye gelirini buduyorlar

ÖİB ve Emlak Yönetim’in adeta özelleştirme yarışına girdiğini belirten CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Emlak Müzayede diye bir site var. Burada memleketin en değerli arazileri her gün satışa çıkarılıyor. ‘2024 ve 2025’te kaç taşınmazı sattınız’ diye sordum, yanıt gelmedi. İşin bir başka yanı da bu taşınmazların altyapısını yapan, hizmet veren belediyelerin bu satışlardan pay almaması için müzayede yöntemleri uygulanıyor. Milli Emlak satsa belediye pay alacaktı. Ama Emlak Yönetim satınca alamıyor” dedi.