Türkiye’de araç alım-satımında uzun süredir uygulanan “Güvenli Ödeme Sistemi”, artık gayrimenkul işlemlerine de taşınıyor. Başlangıçta 1 Mayıs 2026 olarak planlanan uygulama, Ticaret Bakanlığı’nın teknik altyapıyı tamamlamak için yaptığı çalışmalar nedeniyle iki ay ertelendi. Yeni sistem, hem alıcıyı hem de satıcıyı koruyan daha güvenli bir ödeme altyapısı oluşturmayı hedefliyor.

TAMAMEN DİJİTAL OLACAK

1 Temmuz'da başlayacak yeni sistem devreye girdiğinde gayrimenkul satışlarında ödeme akışı tamamen dijital bir yapıya geçecek. İşlemler noter aşamasında gerçekleştirilirken, bankaların mobil uygulamaları üzerinden Güvenli Ödeme Sistemi aktif olarak kullanılacak. Alıcının gönderdiği tutar doğrudan satıcıya aktarılmayacak. Bunun yerine para, işlem tamamlanana kadar bankalar tarafından oluşturulan güvenli bir hesapta bloke edilecek. Tapu devri resmen gerçekleştiği anda ödeme satıcının hesabına aktarılacak. Eğer satış iptal edilirse, blokeli tutar herhangi bir kesinti olmadan alıcıya geri verilecek.

DOLANDIRICILIK RİSKİ AZALACAK

Araç satışlarında olumlu sonuçlar veren sistemin gayrimenkul sektörüne uyarlanmasıyla birlikte, özellikle yüksek tutarlı işlemlerde yaşanan dolandırıcılık riskinin azaltılması hedefleniyor. Bunun yanında, geçmişte sıkça görülen elden ödeme yöntemlerinin de büyük ölçüde ortadan kalkması bekleniyor.

YASAL GÜVENCE SAĞLAYACAK

Bu sayede kayıt dışı işlemlerin ve vergi kayıplarının önüne geçilerek daha şeffaf bir piyasa yapısı oluşturulması amaçlanıyor. Yeni düzenleme, hem alıcı hem de satıcı için yasal güvence sağlayacak.

BAKANLIK DETAYLARI PAYLAŞACAK

Uygulamanın genel çerçevesi belirlenmiş olsa da bazı teknik ayrıntılar henüz kesinleşmedi. Araç satışlarında sistem plaka bilgisi üzerinden ilerlerken, gayrimenkulde hangi referans bilgilerinin kullanılacağı netleşmedi. Ayrıca ödemenin nakit dışı yöntemlerle yapılması durumunda tapu sürecinin nasıl işleyeceği de henüz belli olmadı. Bu konuların, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanacak detaylı yönetmelikle netlik kazanması bekleniyor.