Bir kadın, kiralık ev ilanı için iletişime geçtiği emlakçıdan aldığı yanıt sonrası yaşadığı duruma tepki göstererek bunu sosyal medyada paylaştı.

'SİZ NASIL ESNAFSINIZ?'

İddiaya göre kadın, ilan hakkında bilgi almak için emlakçıya “Merhaba” mesajı gönderdi. Ancak emlakçının ilk olarak “Ne işle meşgulsünüz?” diye sorması üzerine sinirlendi. Bu soruyu yersiz bulan kadın, “Benim sorduğum sorunun cevabı bu mu? Siz nasıl esnafsınız!” diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan diyalogu video haline getirip paylaşan kadının gönderisi kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü. Bir kesim emlakçıyı eleştirirken, diğerleri sorunun doğal olduğunu savundu. Yorumlarda, emlakçıları sert şekilde eleştiren ifadelerin yanı sıra, “Adam zaman kaybetmemek için en başta gerekli soruyu sormuş” ve “Bu soru gayet normal, başka ne sorabilirdi?” gibi görüşler de yer aldı.