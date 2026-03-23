Emre Altuğ'un, Okan Bayülgen’in ekibinde koordinatörlük yapan Pınar Yüzbaşıgil ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bayramda Kıbrıs'ta sahne alan Altuğ, ilişkisine dair merak edilen sorulara yanıt verdi.

1,5 YILLIK AŞK ORTAYA ÇIKTI

Altuğ, Bayramda Kıbrıs’ta sahne alırken yaptığı açıklamada, aşkının 1.5 yıldır sürdüğünü ve ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmediklerini söyledi:

“Çok mutluyum. Yakın çevremiz zaten biliyordu, kimseden gizlenmedik ama göz önünde yaşamayı da tercih etmiyoruz.”

EVLİLİK SORUSUNA YANIT

Muhabir Tolga Bozduman’ın evlilik sorusuna ise Altuğ temkinli ama umutlu bir yanıt verdi:

“Şu an düşünmüyoruz ama kaderde ne varsa o olur. Hiçbir şeye kapalı değilim.”

Altuğ’un bu açıklaması, hem hayranlarını sevindirdi hem de çiftin samimi ve mutlu ilişkisini gözler önüne serdi.

''BİR POP MASALI'' SAYESİNDE BAŞLAYAN AŞK

Çiftin ilişkisi, Altuğ’un müzikal projesi “Bir Pop Masalı”nın hazırlıkları sırasında başlamış. Hem iş hem aşk hayatını dengede tutan Altuğ, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada ilişkilerini sağlıklı ve huzurlu şekilde yürüttüklerini belirtti.