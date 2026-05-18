6 yıllık evliliklerini sonlandıran Emre Kaya ile eski eşi ve menajeri Gizem Demir hakkında dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Kaya, boşandıktan sonra eski eşiyle çocuk sahibi olduklarını açıkladı.

ESKİ EŞİ AYNI ZAMANDA MENAJERİ OLDU

Magazin dünyasını şaşırtan açıklama Emre Kaya’dan geldi. Ünlü şarkıcı, boşandıktan sonra eski eşi Gizem Demir ile çocuk sahibi olduklarını itiraf etti.

5 YILDIR GİZLİYORLARDI

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ikilinin bu durumu yaklaşık 5 yıldır gizlediği iddia edildi. Emre Kaya’nın açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, hayranları da büyük şaşkınlık yaşadı.

Boşandıktan sonra iş ilişkilerinin devam ettiğini belirten Kaya, eski eşi Gizem Demir’in halen menajerliğini sürdürdüğünü söyledi. Ünlü şarkıcı ayrıca kız babası olmanın hem zor hem de çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

24 ŞARKILIK ALBÜM HAZIRLIĞINDA

24 şarkılık albüm hazırlığında olan Emre Kaya, müzik piyasasında yapacağı bu beklenmedik hamleyle sevenlerini şimdiden heyecanlandırdı.