Hatay Dörtyol’da sınıf öğretmeni Fidan Kırca, “Mum Kokulu Hayaller” projesiyle okulda atölye kurarak öğrencileriyle mum üretmeye başladı. Kırca, çocukların en büyük hayali olan Anıtkabir ziyareti için üretilen mumları diğer okullara satarak gelir sağladı. Çocukların ürettiği mumlardan biriktirilen parayla Ankara’ya giden öğrenciler, Atatürk’ün huzuruna çıkarak ilk kez Anıtkabir’i görmenin gururunu yaşadı. Sosyal girişimcilik örneği sergileyen sınıfın bir sonraki hedefi Çanakkale ve İstanbul’u gezmek.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.