Almanya Berlin’de yaşayan ekstrem sporcu Arda Saatçi, tüm dünyanın konuştuğu bir başarıya imza attı. ABD’de 604,5 kilometreyi 123 saat 21 dakikada koşan 28 yaşındaki Saatçi, 96 saatte koşmayı hedeflediği parkuru hedefini gecikmeli olarak tamamladı.

BİYONİK ADAM BAŞARDI

Pazar günü yerel saatle 14.30 sularında varış noktası olarak belirlediği, Los Angeles Santa Monica İskelesi’ne ulaşan Saatçi’yi burada kalabalık bir grup karşıladı. 5 günü aşkın sürede 12 dakikada 1 kilometre koşan ‘Cyborg’a koşusu boyunca büyük bir ekip eşlik etti. Canlı yayında koşuyu çeken atletler belli aralıklarla nöbet değişikliği yaparak Arda Saatçi’nin yanında koştu.

ÇALHANOĞLU’NDAN DESTEK

Saatçi’ye bir de fizyoterapist eşlik etti. Uykusuzluk ve bedensel ağrıların yanı sıra aşırı sıcak hava ile de mücadele eden ancak hedefine ulaşmayı başaran sporcuya bir destek de Hakan Çalhanoğlu’ndan geldi. Inter’de oynayan Çalhanoğlu, koşu sırasında Arda’yı görüntülü olarak arayarak moral ve destek verdi. Arda, 15 Mayıs’ta doğup büyüdüğü ve yaşadığı şehir olan Berlin’e dönecek.

İNANILMAZ BİR HIRS

Bitiş çizgisini geçtikten sonra büyük bir hırsla çığlık atan Arda’yı yüzlerce kişi karşıladı. Genç adam tezahüratlar eşliğinde başarısını kutladı.

MİLLİ TAKIM İMZALI FORMA VERDİ

TFF eski yöneticisi Hamit Altıntop Arda’yı bitişte karşılayarak, Milli Takım futbolcularının imzaladığı formayı verdi.

İSTANBUL-ÇORUM GİBİ

Arda Saatçi’nin koştuğu 604 kilometreyi kıyaslamak gerekirse, İstanbul’dan Çorum’a kadar olan mesafe. Üstelik çok zorlu doğa şartlarında.

1.5 MİLYON TARİHİ KOŞUYU TAKİP ETTİ