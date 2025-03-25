Milli Takım’ın ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu fikstürü belli oldu. İspanya normal süresi 3-3 biten Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda’yı penaltılarla 5-4 yenerek son rakibimiz oldu. Ay-Yıldızlılar, elemelerde ilk üç maçın ikisini Gürcistan ve Bulgaristan ile deplasmanda yapacak.

PLAY-OFF ÇEKMEYELİM

İlk üç sınavda tek içerideki maçımızı da İspanya ile oynayacağız. Bu üç maçı atlatırsak avantaj bize geçecek. Zira üst üste Gürcistan ve Bulgaristan ile oynadıktan sonra İspanya’da elemeler bitiyor. Grup lideri direkt Dünya Kupası finallerine gidiyor. Grup ikincisi play-off oynayacak.