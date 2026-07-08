

Time Out dergisinin her yıl gerçekleştirdiği araştırmanın 2026 sonuçları açıklandı. Dünyanın farklı noktalarından 24 binden fazla kişinin katıldığı ankette, İngiltere'nin Bath kenti "dünyanın en mutlu şehri" unvanını aldı.

Araştırma kapsamında katılımcılardan yaşadıkları şehirlerle ilgili beş farklı ifadeyi değerlendirmeleri istendi. Ankette, yaşanılan kentin kişiyi mutlu edip etmediği, başka yerlere kıyasla daha mutlu hissettirip hissettirmediği, çevredeki insanların pozitif bir atmosfere sahip olup olmadığı, günlük şehir yaşamının keyif verip vermediği ve son dönemde mutluluk seviyesinde artış yaşanıp yaşanmadığı sorgulandı.

Elde edilen verilerin ardından, sıralamanın küresel ölçekte dengeli bir dağılım göstermesi amacıyla her ülkeden yalnızca bir şehir listeye dahil edildi.

BATH ZİRVEYE YERLEŞTİ

Londra'nın yaklaşık 150 kilometre batısında bulunan ve 80 bini aşkın nüfusa sahip Bath, listenin ilk sırasında yer aldı. Araştırmaya göre kent sakinlerinin yüzde 93'ü yaşadıkları şehrin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Bath, adını dünyaca ünlü antik Roma hamamlarından alıyor. Kent, tarihi hamamlarının yanı sıra 18. yüzyıldan günümüze ulaşan görkemli mimarisiyle de öne çıkıyor.

İLK ÜÇTE PANAMA CITY VE GUADALAJARA VAR

Listenin ikinci sırasında Panama'nın başkenti Panama City yer aldı. Üçüncü sıraya ise kültürel etkinlikleri, zengin mutfağı ve sıcak sosyal ortamıyla dikkat çeken Meksika'nın Guadalajara kenti yerleşti.

DÜNYANIN EN MUTLU 20 ŞEHRİ

1. Bath, Birleşik Krallık

2. Panama City, Panama

3. Guadalajara, Meksika

4. Medellin, Kolombiya

5. Krakow, Polonya

6. Jaipur, Hindistan

7. Chicago, ABD

8. Cape Town, Güney Afrika

9. Şanghay, Çin

10. Göteborg, İsveç

11. Montreal, Kanada

12. Sao Paulo, Brezilya

13. Valensiya, İspanya

14. Prag, Çekya

15. Melbourne, Avustralya

16. Kuala Lumpur, Malezya

17. Hamburg, Almanya

18. Porto, Portekiz

19. Amsterdam, Hollanda

20. Chiang Mai, Tayland.