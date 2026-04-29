Nisan 2025 ile Mart 2026 dönemini kapsayan araştırmada, dünya genelindeki otomobil geri çağırma (recall) oranları incelendi. Ford, 19,5 milyon aracı servise davet ederek, en yakın takipçisi olan Toyota’nın 4,1 milyonluk rakamını yaklaşık beş kat geride bıraktı. Veriler, Ford'un tek başına diğer tüm üreticilerin toplamından daha fazla geri çağırma işlemi gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

GERİ ÇAĞIRMA LİSTESİNE LINCOLN VE FORD DAMGASI

Araştırma kapsamında modeller bazında yapılan risk analizlerinde, Ford grubuna bağlı markalar listenin ilk sıralarını doldurdu. Lincoln Aviator, standart bir otomobile göre 23,4 kat daha fazla geri çağırma riskiyle en sorunlu model seçildi. Lincoln Corsair 17,7 kat, Ford Maverick ise 12,4 kat risk oranıyla takipte kalırken; en çok geri çağrılan ilk 25 modelin 12’sini Ford grubu araçlar oluşturdu.

YAZILIM GÜNCELLEMELERİ YETERLİ OLMADI

Otomotiv sektöründe yaygınlaşan kablosuz (OTA) güncelleme teknolojisinin Ford cephesindeki fiziksel sorunları çözmeye yetmediği saptandı. Yazılımsal müdahaleler hariç tutulduğunda dahi, mekanik ve teknik arızalar nedeniyle Ford pazarın en fazla geri çağırma yapan markası konumunu sürdürdü. iSeeCars analistleri, yüksek geri çağırma oranlarının marka sadakati ve tüketici konforu üzerinde doğrudan negatif etki yarattığını bildirdi.

EN GÜVENİLİR MARKALAR LÜKS SEGMENTTE

Raporun en az geri çağırma yapan, dolayısıyla en güvenilir bulunan tarafında ise Mercedes-Benz, BMW ve Lexus gibi markalar yer aldı. Analiz sonuçları, lüks segmentteki üreticilerin üretim sonrası teknik hata paylarının seri üretim devlerine oranla çok daha düşük seviyelerde kaldığını belgeledi. Ford’un yaşadığı bu yoğun geri çağırma sürecinin, markanın toplam maliyetleri ve operasyonel verimliliği üzerinde ciddi baskı oluşturduğu kaydedildi.