Hibrit teknolojisinin sunduğu içten yanmalı motor ve elektrikli motor kombinasyonunu test eden uzmanlar, verimlilik performansına göre en başarılı modelleri sıraladı. Listenin zirvesinde yer alan Audi A3, kompakt yapısına rağmen sunduğu teknolojik altyapı ve ekonomik sürüş özellikleriyle rakiplerini geride bıraktı.

AUDI A3 VERİMLİLİK VE MENZİLDE ÖNE ÇIKTI

Hatchback ve sedan gövde seçenekleriyle sunulan hibrit Audi A3, sadece elektrik gücüyle 65 kilometrelik bir menzil vadediyor. Bu menzil kapasitesi, aracın Volkswagen Golf eHybrid ve Hyundai Tucson PHEV gibi daha büyük hacimli modellerle rekabet etmesini sağlıyor. Test raporlarında, aracın konfor odaklı süspansiyon sisteminin yanı sıra fiyat-performans dengesinin de yüksek olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, aracın iç mekan genişliğine de dikkat çekti. Yapılan incelemelerde, kompakt boyutlara rağmen arka koltuk mesafesinin 180 cm üzerindeki yolcular için yeterli konforu sunduğu tescillendi.

YAKIT TÜKETİMİ EN DÜŞÜK 10 HİBRİT MODEL

Sektör analizleri ve reel sürüş verileriyle hazırlanan sıralamada, en az yakıt tüketen 10 hibrit otomobil şu şekilde listelendi:

Audi A3

Toyota Corolla

Volkswagen Passat GTE

Honda Jazz

Honda Civic

BMW 330e

Kia Sportage

BMW X5

Mercedes-Benz A-Serisi

BMW 530e

Listenin üst sıralarında yer alan Japon üreticiler Toyota ve Honda, verimlilik konusundaki iddialarını korurken; Alman üreticilerin lüks segmentteki hibrit modelleri de tüketim verilerindeki iyileştirmelerle ilk 10’da kendilerine yer buldu.