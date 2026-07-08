Tunceli merkeze bağlı Eğriyamaç köyü kırsalında öğle saatlerinde doğa gezisine çıkan 60 yaşındaki Cemal T, bölgede rastladığı bir engerek yılanı tarafından el bileğinden ısırıldı. Olayın ardından Cemal T'nin yanında bulunan yakınları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

JANDARMA HELİKOPTERİ DEVREYE GİRDİ

İhbarı alan ekipler, Cemal T.'nin bulunduğu dağlık alanın köye yaklaşık 1 saatlik yürüme mesafesinde ve engebeli olduğunu tespit etti. Bunun üzerine, hastaya en kısa sürede ulaşılabilmesi amacıyla jandarma birimleri ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAHOM) üzerinden askeri helikopter desteği istendi. Kısa sürede jandarma helikopteriyle belirtilen konuma ulaşan sağlık personeli, yaralı vatandaşa ilk tıbbi müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

İLERİ TEDAVİ İÇİN ELAZIĞ'A SEVK EDİLDİ

İlk müdahalesinin tamamlanmasının ardından helikoptere alınan Cemal T, saat 14.00 sıralarında Tunceli Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Burada acil tedaviye alınan yaralı, yapılan kontrollerin ardından ileri tetkik ve tedavisi amacıyla Elazığ'da bulunan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili süreç yakından takip ediliyor.