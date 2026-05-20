Engin Altan Düzyatan, katıldığı Talu Talks adlı YouTube programında kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zaman zaman yapımcılık yaptığını belirten oyuncu, bazı filmlere ortak olduğunu ve Dubai’de yeni bir yapım şirketi kurarak farklı projelere hazırlandığını söyledi.

DUBAİ'DE ŞİRKET KURDU

Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, oyunculuk kariyerinin yanında yapımcılık alanında da çalışmalar yürüttüğünü anlattı. Dubai’de yeni bir şirket kurduğunu açıklayan Düzyatan, burada yeni projeler geliştirmeye başladığını ifade etti.

BAZI FİLMLERE ORTAK OLUYOR

Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bazen yapımcılık yapıyorum. Bazı filmlere ortak oluyorum. Şimdi Dubai’de de yapım şirketi kurdum. Orada da bir şeylere başlıyorum. İlk defa 25 yaşlarında bir kısa filme yapımcı olmuştum.”

''ZARARLA KAPATTIM''

Programda yöneltilen “Kârlı bir iş mi?” sorusuna da samimi bir yanıt veren Düzyatan, bağımsız yapımcılığın zorluklarına değindi.

“Benim gibi yapıyorsanız asla değil. Eğer büyük bir yapım şirketiyseniz mutlaka. Benim gibiyseniz zararla kapatıyorsunuz.”

Oyuncunun açıklamaları, sektörde yapımcılığın ekonomik tarafına dair yaptığı değerlendirmelerle de dikkat çekti.