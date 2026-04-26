Cem YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanlığı’nın iki numaralı ismi Nazif Yılmaz görevden alındı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gece yarısı kararnamesiyle görevden alınan Bakan Yardımcısı Yılmaz’ın yerine Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin’in arkadaşı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli atandı. Yılmaz, 2014’ten sonra MEB Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yaparken Emre Bilgili’nin görevden alınmasının ardından 8 Ocak 2022’de bakan yardımcılığına atanmıştı. İmam hatip mezunu Yılmaz, Ensar Vakfı’nda da çalıştı.

TEKİN’İN ARKADAŞI

Yılmaz’ın yerine de Tekin’in kurucusu olduğu Cihannüma Derneği’nden arkadaşı Cihad Demirli getirildi. Fırat Üniversitesi Bilgisayar Bölümü mezunu olan yeni bakan yardımcısı, MEB Talin Terbiye Kurulu Başkanıydı. Fırat Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapan Demirli, TÜBİTAK yürütme kurulu üyeliği de yaptı. Türkiye Maarif Vakfı kurucuları arasında yer aldı.

‘Türkçe öldü’ demişti

Yaklaşık 4 yıldır MEB Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Nazif Yılmaz, Türkçe konusundaki skandal bir açıklamasıyla gündeme gelmişti. “Öğrencilere Türkçe konuşmayı yasaklayalım ki Arapça öğrensinler” diyen Yılmaz “Türkçe öldü” dediği konuşmasında şunları dile getirmişti:

“Arapça öğretilirken ikinci bir dil kullanılmaması gerekir. Öğrenciler, öğretmenleri ile ancak Arapça diyalog kurabileceklerdir. Öğrenci teneffüslerde öğretmeni ile ancak Arapça konuşabilir. Ya konuşur ya da yanında tercüman getirir.”