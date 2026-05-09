Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB tarafından restorasyonu yapılan Halaçlı Mehmet Ağa Konağı’nın açılışına katıldı. Açılışın ardından Yavaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

‘ONUR DUYDUM’

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı olursa kendisini destekleyebiliriz" açıklamalarının sorulması üzerine Yavaş, "Önceliğimiz Ankara. İnşallah önce Ankara'nın sorunlarını çözeceğiz. Ama takdir kendilerinin, teşekkür ederim, onur duydum" dedi.

KÖKSAL’A TEPKİ GÖSTERDİ

Diğer taraftan Yavaş, salı günü CHP'den ayrılarak AKP'ye katılması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a da tepki gösterdi. Yavaş, "Belediye başkanlarının ve milletvekillerinin seçildikten sonra parti değiştirmesini uygun görmüyorum. Parti değiştirecekse önce kendisini seçenlerin onayını alacak şekilde referandum yapması lazım" dedi.

‘İKİNCİ TURDA YAVAŞ’I DESTEKLERİZ’

