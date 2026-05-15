Magazin dünyasının yeni çiftlerinden biri olarak konuşulan Derin Beşikçioğlu ile Kaan Sevi, ilk kez ilişkileri hakkında konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, ilişkilerini doğrularken keyifli halleriyle dikkat çekti. Çift, “Aileye bir oyuncu daha katıldı diyebiliriz” sözleriyle gülümsetti.

Oyuncu Kaan Sevi ise Erdal Beşikçioğlu ile yıllar öncesine dayanan tanışıklığını anlattı. Sevi, “Ben 2017’de Erdal abiyle tanıştım. İlk işimi onunla yaptım. Kendisiyle elinde büyümek çok harika bir şey. Bir yandan da zordu. Bayıla bayıla anlatıyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu ayrıca, “Kendisine küçüklükten beri çok hayrandım” diyerek Erdal Beşikçioğlu’na duyduğu hayranlığı dile getirdi. Çiftin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.